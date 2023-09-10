على طريق غير ممهد.. اختبار قاسي لـ لامبورجيني هوركان

أصدرت شركة لامبورجيني طرازاها لامبورجيني هوراكان ستيراتو المخصصة للسير علي الطرق الوعرة والغير ممهدة ، بالإضافة الي أن سيارة لامبورجيني هوراكان ستيراتو من السيارات التي تحمل محركات جبارة .

وفي إطار ذلك ظهر فيديو يوضح اختبار سيارة لامبورجيني هوراكان ستيراتو علي طريق غير ممهد وبه صخور ، وتم تصوير ذلك الفيديو في المملكة المتحدة علي طريق مفتوح لا يوجد به سيارات أخري ، ولكن تضاريس الطريق كان في غاية الصعوبة بالنسبة الي لامبورجيني هوراكان ستيراتو .

يظهر الفيديو أن سيارة لامبورجيني نجحت في التغلب على معوقات الطريق ، وتعاملت باحترافية عالية مع التضاريس الصعبة .

- إنتاج لامبورجيني هوراكان ستيراتو

انتتجت شركة لامبورجيني عدد 1499 من هوراكان ستيراتو فقط ، ويصل سعرها الي 278.972 ألف دولار أمريكي .

بالإضافة الي أن سيارة لامبورجيني هوراكان ستيراتو التي ظهرة في الفيديو كانت تقف علي إطارات من نوع Bridgestone Dueler AT002 المخصصة لجميع التضاريس.

- محرك لامبورجيني هوراكان ستيراتو

تستمد سيارة لامبورجيني هوراكان ستيراتو قوتها من محرك 10 سلندر سعة 5200 سي سي ، ينتج قوة 602 حصان، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات ، وتصل الي سرعة 96 كم/ساعة في 3.4 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 260 كم/ساعة .

