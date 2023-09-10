عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

على طريق غير ممهد.. اختبار قاسي لـ لامبورجيني هوركان

لامبورجيني هوراكان
لامبورجيني هوراكان ستيراتو

أصدرت شركة لامبورجيني طرازاها لامبورجيني هوراكان ستيراتو المخصصة للسير علي الطرق الوعرة والغير ممهدة ، بالإضافة الي أن سيارة لامبورجيني هوراكان ستيراتو من السيارات التي تحمل محركات جبارة .

سعر أقوى سيارة هجينة خارقة من لامبورجيني

أسرع سيارة من لامبورجيني في السوق السعودي موديل 2023 .. صور

وفي إطار ذلك ظهر فيديو يوضح اختبار سيارة لامبورجيني هوراكان ستيراتو علي طريق غير ممهد وبه صخور ، وتم تصوير ذلك الفيديو في المملكة المتحدة علي طريق مفتوح لا يوجد به سيارات أخري ، ولكن تضاريس الطريق كان في غاية الصعوبة بالنسبة الي لامبورجيني هوراكان ستيراتو .

يظهر الفيديو أن سيارة لامبورجيني نجحت في التغلب على معوقات الطريق ، وتعاملت باحترافية عالية مع التضاريس الصعبة .

- إنتاج لامبورجيني هوراكان ستيراتو

انتتجت شركة لامبورجيني عدد 1499 من هوراكان ستيراتو فقط ، ويصل سعرها الي 278.972 ألف دولار أمريكي .

بالإضافة الي أن سيارة لامبورجيني هوراكان ستيراتو التي ظهرة في الفيديو كانت تقف علي إطارات من نوع Bridgestone Dueler AT002 المخصصة لجميع التضاريس.

- محرك لامبورجيني هوراكان ستيراتو

تستمد سيارة لامبورجيني هوراكان ستيراتو  قوتها من محرك 10 سلندر سعة 5200 سي سي ، ينتج قوة 602 حصان، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات ، وتصل الي سرعة 96 كم/ساعة في 3.4 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى الي 260 كم/ساعة .
 

لامبورجيني هوراكان ستيراتو امبورجيني هوراكان لامبورجيني هوراكان ستيراتو الطرق الوعرة المحركات الجبارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

ضربة موجعة لاتحاد العاصمة الجزائري قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

موضوعات متعلقة

سعر بي واي دي Bao 5 المخصصة للطرق الوعرة.. صور

خطوة مهمة جدا بعد شراء أي سيارة مستعملة| تفاصيل

سعر جيلي جالاكسي L6 الهجينة زيرو.. صور

سعر أوبل أسترا Sports Tourer الجديدة .. صور

مين أحسن؟.. مقارنة بين شانجان سي-اس-35-بلس و جيلي كول راي

اركب ألماني موديل 2023.. بأقل من مليون

بورصة المحافظات| أسعار كورولا و النترا و لانسر في الإسكندرية

بيجو E-3008 الـ SUV تظهر قبل الكشف عنها

ترشيحاتنا

تباين أسعار العملات العربية في ختام اليوم الأحد 10-9-2023

قلق بالغ.. فرنسا: نتأهب لوقوع هجمات إرهابية مخطط لها من الخارج

اتحاد مصارف الكويت يتبرع بـ5 ملايين دولار لدعم المغرب في مواجهة تداعيات الزلزال

استقبال المكالمات واستخدام الانترنت..لن تصدق هاتف "هواوي" الجديدة يعمل في الطائرة..شاهد

شاهد.. بايدن يتلعثم عند نطق اسم ولي العهد السعودي

متخصص في جيودينامية الأرض: طاقة زلزال المغرب تفرغ في عدد من المناطق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاده.. شاهد أجمل صور جمعت بين دنيا سمير غانم وزوجها

ليست المرة الأولى.. سبب ظهور وميض أزرق في السماء لحظة زلزال المغرب

جمال شعبان يقدم نصائح تغني عن عملية القلب المفتوح.. تفاصيل

ياسمين عز هتجبلي جلطة ...10 إطلالات مثيرة لـ شمس الكويتية.. شاهد

فيديو

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ