صفقة الأهلي الجديدة.. موديست يجتاز الكشف الطبي ويستعد لتوقيع العقود

اجتاز الفرنسي أنطوني موديست، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني السابق، الكشف الطبي الذي خضع له في سويسرا اليوم الأحد، تمهيدا لانضمامه إلى النادي الأهلي.

ومن المقرر أن يوقع موديست على عقود انضمامه إلى الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة.

ورحل أنطوني موديست صفقة الأهلي المحتملة عن صفوف بوروسيا دورتموند الألماني عقب نهاية عقده في 30 يونيو الماضي، ولا يرتبط البالغ من العمر 35 عاما بأي نادٍ في الوقت الحالي.

ولعب موديست لأندية نيس وأنجيه وجيروندان بوردو وبلاكبيرن روفرز وباستيا وهوفنهايم وكولن وتيانجين تيانهاي بينما كان بوروسيا دورتموند آخر محطاته.