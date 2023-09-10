طريقة تحضير الأرز المبهر فى دقايق

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل ارز مبهر.

المقاذير

نص كيلو ارز

3كوب ماء

ورقتين لورى

نص معلقة بقدونس مفروم ناعم

حبتين هيل ( حبهان)

معلقتين زبده

معلقتين كاتشب

نص معلقة ملح

ربع معلقه صغيره لون احمر سائل

معلقة بهارات

نص معلقه فلفل اسود

صدر دجاج مسلوقه مقطعه قطع صغيره

معلقة مرقة دجاج بودر

الطريقه



نضع الزبده حتى تزوب ثم نضع الارز والبهارات والكاتشب ونقلبه حتى يسخن جيدا يكون الماء بيغلى نضع الماء المغلى على الارز ونغطيه حتى يتشرب الارز نهدى النار جدا ونضيف قطع الدجاج مع التقليب جيدا

ويترك حتى يستوى الارز تماما وعند التقديم تضع القليل من اللون الاحمر و هناك اكثر من طريقه للتقديم ممكن مع اى صوص مع الدجاج البانيه