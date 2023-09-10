اليوروبـ 33.14 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية في مصر

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات الأسبوع الجاري، وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد 10سبتمبر 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي مقابل سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع.

أسعار العملات الأجنبية في البنوك

أسعار صرف العملات الأجنبية فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد مسجلة 32.88جنيه للشراء و 33.14 جنيه للبيع مقارنة 33.10 جنيه للبيع سعر إغلاق الجمعة الماضي بارتفاع 4 قروش.

استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد نحو 38.28 جنيه للشراء و 38.60 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 34.41جنيه للشراء 34.68 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر



وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 32.88جنيه للشراء و 33.14 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 38.28جنيه للشراء و38.60جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 34.41جنيه للشراء 34.68جنيه للبيع .

أسعار العملات فى البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.82جنيه للشراء و30.95جنيه.

وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد نحو 32.98 جنيه للشراء و33.13 جنيه للبيع مقارنة 33.15 جنيه للبيع سعر إغلاق الجمعة الماضي بتراجع قرشين.

ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد لنحو 38.42جنيه للشراء و 38.60 جنيه للبيع مقارنة 39.57جنيه للبيع سعر إغلاق الجمعة الماضي بزيادة 3 قروش.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم ليسجل 34.50جنيه للشراء و34.66جنيه للبيع بتراجع 3 قروش .