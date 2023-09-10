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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع التطوير والتوسعة بطريق جانبية البدرشين ومتفرعاته |شاهد

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة ابراهيم الشهابي

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال التوسعة والتطوير والرصف بطريق جانبية البدرشين ومتفرعاتها ( شارع أبو جبر - شارع أحمد عرابي ) من بداية مزلقان الحوامدية حتي المخبز الآلي .


ووجه نائب المحافظ بتذليل كافه العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير ونقل المرافق المتعارضة مع اعمال التطوير والرصف.

وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الأستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف علي الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل علي تذليل ايه معوقات.

وشدد نائب محافظ الجيزة، على رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.


كما عاين  أعمال مشروع الصرف الصحي بمنطقة العطور مشددا بسرعة الأنتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد.


كما تابع نائب محافظ الجيزة، منظومة النظافة بنطاق المدينة مشددا برفع مستوي النظافة بشوارع المدينة وتكثيف ورديات عمال النظافة لرفع القمامه أول بأول.  
رافق نائب المحافظ خلال الجولة، هاني السيسي، رئيس مدينة الحوامدية، ومسؤولي مديريات الطرق و الري والزراعة وشركة مياة الجيزة والشركات المنفذة للأعمال.

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أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير والرصف الخطة الاستثمارية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تيسير الحركة المرورية شركة مياه الجيزة مشروع الصرف الصحي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن

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