حسن مصطفي: صفقة موديست عالمية والزمالك لا يستطيع الحفاظ على نجومه

أكد حسن مصطفي نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي يعمل بشكل دائم على تدعيم الفريق خلال فترات الانتقالات من أجل أن يحافظ على النجاحات وتحقيق البطولات.

وقال حسن مصطفي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الأهلي يقوم بعمل صفقات قوية للغاية من أجل أن يضيف على قائمته من أجل أن يكون الفريق أقوي ويحافظ على نجاحه، مثل التعاقد مع موديست من بوروسيا دورتموند لاعب عالمي ولاعب من طراز قوي للغاية حتي إذا كان عمره كبير 35 عام ولكن من الممكن أن يفيد بقوة النادي الأهلي.

وأضاف:" عكس الزمالك دائمًا لا يحافظ على لاعبيه، مثل رحيل كل من مصطفي محمد وبن شرقي وساسي وطارق حامد وأبو جبل ، ولم يتبقي من هذا الجيل واللاعبين المميزين غير زيزو فقط.

وأكد حسن مصطفي أن الزمالك يحتاج لحلول كبيرة مع مجلس الإدارة الجديد لحل الازمات .