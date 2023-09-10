تباين أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم الأحد 10-9-2023

شهدت أسعار العملات العربية فى البنوك العاملة بمصر تباينا خلال مستهل تعاملات الأسبوع.

ويرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع وشراء العملات العربية أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد 10سبتمبر 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر مقارنة بالخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع.

أسعار العملات العربية



وسجلت العملات العربية في تعاملات اليوم الأحد فى البنك الأهلي كالآتي:



سجل سعر صرف الدينار الكويتى-أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصرى 99.07 جنيه للشراء و100.03جنيه للبيع مقارنة بـ 100 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي .

واستقر سعر صرف الريال السعودى الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم فى البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع .



سعر الدرهم الإماراتي



وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الأحد فى البنك الأهلي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع .



سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الأحد فى البنك الأهلي نحو 7.80 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية فى بنك مصر

وجاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم الأحد فى بنك مصر كالآتي:

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية سعرا 99.75 جنيه للشراء و100.03جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الأحد فى بنك مصر بنحو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي



وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم فى بنك مصر نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم فى بنك مصر نحو 8.09 جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع.



أسعار العملات العربية فى البنك المركزي

وسجلت العملات العربية في تعاملات اليوم الأحد فى البنك المركزي وفقا لآخر تحديث الآتي :



سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا نحو 99.88 جنيه للشراء و100.33جنيه للبيع مقارنة بـ 100.37 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي، ختام تعاملات الأسبوع.



سعر الريال السعودي



وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الأحد فى البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع .



سعر الدرهم الإماراتي



وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم فى البنك المركزي نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع .

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم الأحد في البنك المركزي نحو 8.45 جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع.



العملات العربية الأعلى عالميا



وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض والطلب ، ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليه الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني وهذه العملات ضمن العملات الأعلى عالميا.