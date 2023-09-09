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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

8.19 جنيه للشراء.. أسعار الريال السعودي اليوم السبت 9 سبتمبر 2023

صدى البلد

ثبت سعر الريال السعودى اليوم السبت 9-9-2023، بالبنوك العاملة فى مصر مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى بنكى الأهلى المصرى ومصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، واستقر فى البنك المركزى المصرى عند 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.
.

وجاء سعر الريال السعودي فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالي:


سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
8.19  جنيه للشراء.

8.22  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
8.19 جنيه للشراء.

8.22 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
8.21  جنيه للشراء.

8.25  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة
8.18  جنيه للشراء.

8.25  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

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