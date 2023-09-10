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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شيخ الأزهر يوافق على منح مكافأة 1200 جنيه لجميع العاملين

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الريف، على صرف مكافأة قدرها 1200 جنيه مقطوعة من الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي 2023-2024 لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها.

وتصرف مكافأة شيخ الأزهر، للمدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقادين بنظام أجر الحصة والمتعاقدين بنظام أجر اليويمة (عاملات رياض الأطفال) والمنتدبين بالمناطق الأزهرية خصما على بند 3 نوع 14 مكافأة الامتحانات.

منشور المكافأة

أما بالنسبة للمتعاقدين على بند 2/3 أجور موسمين، فيتم الخصم بها على بند 2 نوع 3 أجور موسمين لما تحقق من انضباط في أعمال امتحانات الدور الثاني لكل من النقل والشهادات الإبتدائية والإعدادية والثانوية من العام الدراسي 2022-2023 خلال فترة امتحانات النقل والشهادة. 

شيخ الأزهر الإمام الاكبر أحمد الطيب المعاهد الأزهرية

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