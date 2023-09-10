جمال شعبان يوضح أسباب خطورة تناول حلوى المولد ..فيديو

حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، من خطورة الحزن والزعل والحسد والحقد، مشيراً إلى أن هذه العواطف يمكن أن تؤدي إلى حدوث أزمة قلبية حادة.

وأضاف جمال شعبان خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" الذي يُبث على قناة صدى البلد، أن الحلويات التي تحتوي على المواد السكرية الصناعية ممتلئة بالسموم ويجب تجنب تناولها بكثرة، موضحا أن حلويات المولد النبوي تصنع باستخدام هذه المواد السكرية الصناعية، لذلك يمكن أن تسبب مشاكل في القلب والشرايين التاجية، وبناءً على ذلك، يجب تقليل استهلاكها.

وأشار إلى أن تناول السمسم بمفرده لا يؤثر سلباً على القلب، ولكن عند إضافة السكريات الصناعية يمكن أن يكون له تأثير سلبي على القلب بشكل خطير.