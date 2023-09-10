جمال شعبان ينصح بتناول الجرجير: يزيد الخصوبة

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، فوائد الجرجير والجزر، موضحًا أن لديهما العديد من الفوائد الغذائية المفيدة للقلب والجسم بشكل عام، وأنهما يمكن أن يساعدا في تعزيز الخصوبة لدى الرجال.

وأوضح جمال شعبان، خلال لقاءه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن الخضروات تحمل فوائد متعددة، حيث يمكن للجرجير أن يسهم في زيادة خصوبة الإنسان، بينما يحسن الجزر من نضارة البشرة ويعزز الخصوبة.

وأشار إلى أهمية تجهيز وجبة الإفطار للأطفال قبل ذهابهم إلى المدرسة، وضرورة أن تحتوي هذه الوجبة على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات.

وشدد على أهمية وجبة الإفطار وأنها غالبًا ما تُهمل في مصر، مشيرًا إلى أن عدم تناول وجبة الإفطار يمكن أن يزيد من احتمالية حدوث أزمات قلبية.