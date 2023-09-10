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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعصار لي المدمر يضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة

اعصار
اعصار

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن الإعصار لي المدمر، يتجه من الغرب إلى الشمال الغربي في المحيط الأطلسي الاستوائي ومن المتوقع أن يجلب أمواجا خطيرة، وتيارات مدمرة، إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، اعتبارا من مساء الأحد، وحتى الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تمر العاصفة لي، التي تقع على بعد حوالي 270 ميلاً (535 كيلومترًا) شمال شرق جزر ليوارد الشمالية، شمال بورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية وجزر الكاريبي الأخرى.

وقال المركز، إن الإعصار لي كان يحمل رياحًا شديدة وضعفت قوتها لتصبح عاصفة من الفئة الثانية، اليوم الأحد، بعد أن كانت من الفئة الثالثة، عندما انخفضت سرعة الرياح إلى أقل من 111 ميلا في الساعة (178 كيلومترا في الساعة).

وكانت العاصفة تتحرك ببطء من الغرب إلى الشمال الغربي بسرعة 8 أميال في الساعة (17 كم في الساعة) وقال المركز: إن من الممكن حدوث 'بعض التعزيز'.

وكانت الفيضانات تؤثر على أجزاء من جزر فيرجن البريطانية والأمريكية، وبورتوريكو، وهيسبانيولا، وتركس وكايكوس، وجزر البهاما وبرمودا.

وبدا يوم الأحد وكأنه مجرد يوم حار ورطب أيضا، من أواخر الصيف، في سان خوان عاصمة بورتوريكو، حيث كان الناس يسيرون على الشاطئ أو يمارسون الرياضة، وكانت الشركات مفتوحة.

وقالت كيلي هيريرا، وكيلة خدمة الضيوف في فندق كوندادو فاندربيلت على شاطئ سان خوان، في مقابلة عبر الهاتف: 'حتى الآن، إنه مجرد يوم عادي'.

وأضافت هيريرا: إنه تم نصح الناس بالابتعاد عن المياه؛ استعدادًا للأمواج والتيارات الخطيرة التي تولدها العاصفة.

وتوقع مكتب هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في بورتوريكو، حدوث موجاتر يتراوح ارتفاعها بين 6 و10 أقدام، وربما أعلى، في بعض المناطق الساحلية.

الساحل الشرقي للولايات المتحدة المركز الوطني الأمريكي للأعاصير بورتوريكو جزر فيرجن

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