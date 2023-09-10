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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب مزحة.. فتاة بريطانية تطلب الطلاق بعد 24 ساعة من زواجها

بسبب مزحة.. فتاة
بسبب مزحة.. فتاة بريطانية تطلب الطلاق بعد 24 ساعة من زواجها

أفادت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، بأن فتاة بريطانية قدمت طلبا للطلاق بعد يوم من الزفاف بسبب فضيحة كعكة الزفاف.

وحسب الصحيفة البريطانية، قالت الفتاة إنها كانت تواعد صديقها لعدة سنوات قبل قبول عرضه، وعشية الزفاف، جعلته يعد بعدم كسر الكعكة على وجهها.

وهددت العروس البالغة من العمر 27 عاما أنه إذا لم يأخذ الشاب طلبها على محمل الجد، فسوف تتركه في يوم الزفاف مباشرة.

استمر الزواج يوما واحدا فقط بسبب وعد غير مقيد، وعندما جاءت اللحظة لقطع كعكة الزفاف، أخذ الزوج الشاب قطعة وألقاها في وجه زوجته.

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غادرت الفتاة حفل الزفاف بغضب واستدعت سيارة أجرة إلى المنزل، رغم كل المحاولات لإقناعها بالعودة.

ونقلت قناة 360 التلفزيونية عن الفتاة قولها: "كان من المفترض أن يكون أسعد يوم في حياتنا، لكنه عار علي أمام الجميع بسبب بعض المزاح الذى كان يعلم أنني لا أستطيع تحمله".

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