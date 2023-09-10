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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اعتقال جاسوس لصالح بكين .. سوناك يحذر نظيره الصيني من التدخل في شئون بريطانيا

سوناك
سوناك

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه أعرب عن 'مخاوفه القوية للغاية' لرئيس الوزراء الصيني فيما يتعلق بالتدخل الصيني المحتمل في الديمقراطية البريطانية بعد اعتقال موظف في البرلمان للاشتباه في تجسسه لصالح الصين.

وفي حديثه للصحفيين في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي يوم الأحد، قال سوناك إنه استغل الاجتماع مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ لإثارة العديد من المخاوف بما في ذلك بشأن 'أي تدخل في ديمقراطيتنا البرلمانية'.

يأتي ذلك بعد إلقاء القبض على رجلين بموجب قانون الأسرار الرسمية في المملكة المتحدة وسط تقارير تفيد بأن باحثًا برلمانيًا له صلات مزعومة بكبار السياسيين في حزب المحافظين، بما في ذلك وزير الأمن توم توجندهات، اعتقل للاشتباه في تجسسه لصالح بكين.

وكشفت صحيفة 'صنداي تايمز' البريطانية القصة يوم الأحد، حيث ذكرت أن الباحث اعتقل مع رجل آخر في 13 مارس.

وبحسب بيان صادر عن شرطة العاصمة لندن، ألقت الشرطة القبض على رجل في الثلاثينيات من عمره في أوكسفوردشاير بجنوب إنجلترا، ورجل في العشرينات من عمره في إدنبره باسكتلندا.

وجاء في البيان: 'يجري التحقيق ضباط من قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، المسؤولة عن التحقيقات المتعلقة بمزاعم قانون الأسرار الرسمية والجرائم المتعلقة بالتجسس'.


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وبعد إحضارهما إلى مركز للشرطة في جنوب لندن، تم إطلاق سراح الرجلين بكفالة الشرطة حتى موعد في أوائل أكتوبر، بحسب البيان.

ووفقا لتقرير صحيفة صنداي تايمز، فإن الباحث البرلماني المعتقل كان مرتبطا أيضا برئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالحكومة البريطانية، أليسيا كيرنز.

ورفض كيرنز التعليق على العلاقات المزعومة يوم السبت على موقع 'X' المعروف سابقًا باسم تويتر، قائلاً: 'بينما أدرك المصلحة العامة، إلا أنه من واجبنا جميعًا ضمان عدم تعريض أي عمل للسلطات للخطر'.

قال التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين (IPAC)، وهو مجموعة مكونة من أحزاب متعددة تركز على العلاقات مع الصين، في بيان يوم السبت على موقع “X” إنه “شعر بالفزع إزاء التقارير التي تفيد بتسلل شخص يُزعم أنه يعمل نيابة عن برلمان المملكة المتحدة”. لجمهورية الصين الشعبية.'

وتابع التحالف: 'الأمر متروك للسلطات للكشف عن اسم الشخص المتهم، وآيباك متحدون في الأمل في تحقيق العدالة على وجه السرعة'.

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