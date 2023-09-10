الكونجرس الأمريكي يكشف عن صفعة روسية على وجه زيلينسكي

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، إن الإعلان الذي أعقب قمة مجموعة العشرين بمثابة "صفعة على وجه" الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال ماكول، إن “إعلان قمة مجموعة العشرين العام الماضي، أعطى أوكرانيا الأمل في الانضمام إلى حلف الناتو، بعد الاتفاقيات الأمنية ونهاية الصراع”.

وأضاف: “ولكن الآن.. كشف إعلان قمة مجموعة العشرين أنه لا يوجد عدوان روسي على أوكرانيا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، كونستانتين كوساتشيف، إن الإعلان الختامي لمجموعة العشرين يشير إلى أن مبادرات الغرب المناهضة لـ روسيا قد فشلت.

وكتب كوساتشيف، عبر “تليجرام”، “تحولت الهجمات الهائلة علي روسيا في العام الماضي إلى فشل نوعي هذا العام… لم تتمكن مجموعة السبع من هزيمة مجموعة العشرين".

وأضاف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، أن “قمة مجموعة العشرين هي إشارة سلام للغرب بأن محاولات الحد من المشاكل في أوكرانيا متعبة”.