قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، كونستانتين كوساتشيف، اليوم الأحد، إن الإعلان الختامي لمجموعة العشرين يشير إلى أن مبادرات الغرب المناهضة لـ روسيا قد فشلت.

وكتب كوساتشيف، عبر “تليجرام”، “تحولت الهجمات الهائلة في العام الماضي إلى فشل نوعي هذا العام… لم تتمكن مجموعة السبع من هزيمة مجموعة العشرين" .

وأضاف أن “قمة مجموعة العشرين هي إشارة سلام للغرب بأن محاولات الحد من المشاكل في أوكرانيا متعبة”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “تسايت” الألمانية، أن مضمون الإعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين في نيودلهي أسقط خطط المستشار الألماني، أولاف شولتس لـ "صفع" روسيا.

ولفتت الصحيفة الألمانية، إلى أنه قبل عام، في قمة مجموعة العشرين في بالي، تم اعتماد إعلان "بشكل غير متوقع" يدين العملية الخاصة في أوكرانيا، على الرغم من أنه في وقت سابق حول نفس القضية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، امتنعت الصين والهند وجنوب أفريقيا عن التصويت.

وأوضحت أن الغرب فسر اعتماد مثل هذا الإعلان على أنه عزل لروسيا، وكان هناك حديث عن "صفعة مدوية".

وذكرت صحيفة “تسايت”: "قال شولتس إن توضيحًا مهمًا حدث في اللحظة الحاسمة لهذا الصراع، وهو الآن يعترف بما لم يعد من الممكن إخفاؤه. في الإعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين لعام 2023 في نيودلهي لا توجد إدانة روسيا، لم يكن هناك أي ذكر لـ “صفعة على الوجه”.