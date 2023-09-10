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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان قمة العشرين يفسد خطط المستشار الألماني لـ«صفع» روسيا.. تفاصيل

المستشار الألماني
المستشار الألماني

ذكرت صحيفة “تسايت” الألمانية، أن مضمون الإعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين في نيودلهي أسقط خطط المستشار الألماني، أولاف شولتس لـ "صفع" روسيا.

ولفتت الصحيفة الألمانية، إلى أنه قبل عام، في قمة مجموعة العشرين في بالي، تم اعتماد إعلان "بشكل غير متوقع" يدين العملية الخاصة في أوكرانيا، على الرغم من أنه في وقت سابق حول نفس القضية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، امتنعت الصين والهند وجنوب أفريقيا عن التصويت.

وأوضحت أن الغرب فسر اعتماد مثل هذا الإعلان على أنه عزل لروسيا، وكان هناك حديث عن "صفعة مدوية".

وذكرت صحيفة “تسايت”: "قال شولتس إن توضيحًا مهمًا حدث في اللحظة الحاسمة لهذا الصراع، وهو الآن يعترف بما لم يعد من الممكن إخفاؤه. في الإعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين لعام 2023 في نيودلهي لا توجد إدانة روسيا، لم يكن هناك أي ذكر لـ “صفعة على الوجه”.

وأشارت إلى أنه ”بعد مرور عام على قمة بالي، يمكن الاعتراف بشيء واحد: أن اللحظة لم تكن "حاسمة" ولم يكن هناك حديث عن أي توضيحات".

ودعا إعلان نيودلهي الصادر عن قمة مجموعة العشرين إلى اتخاذ إجراءات بشأن الصراع في أوكرانيا بما يتفق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

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لماذا وافقت روسيا على بيان قمة العشرين؟

قالت مسئولة روسيا في مجموعة العشرين، سفيتلانا لوكاش، إن نصف أعضاء المنظمة رفضوا تفسير الأحداث في أوكرانيا بما يخدم مصالح الغرب.

وأضافت أن الإعلان يعكس موقفا متوازنا بشأن أوكرانيا والرغبة في حل الصراعات في جميع أنحاء العالم.

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