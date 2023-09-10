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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يهز أساس مجموعة العشرين.. ماكرون يندد بمواصلة هجوم روسيا على أوكرانيا

ماكرون
ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أن إعلان قمة مجموعة العشرين يؤكد عزلة روسيا، لافتًا إلى أن الهجوم الروسي على أوكرانيا قد يهز الأساس الذي تقوم عليه مجموعة العشرين.

وأضاف ماكرون على هامش قمة مجموعة العشرين، أن نتائج قمة مجموعة العشرين المرتبطة بالمناخ "غير كافية"، معربًا عن دعمه للإصلاح الشامل للمؤسسات الدولية لمواءمتها مع الواقع العالمي الحالي.

ووجه الشكر لرئيس الوزراء مودي، حيث بذلت الهند قصارى جهدها لرئاسة مجموعة العشرين لخدمة الوحدة والسلام وإرسال رسالة الوحدة بينما لا تزال روسيا تشن عدوانها على أوكرانيا.

وكان قادة مجموعة العشرين أدانوا اليوم السبت "استخدام القوة" في أوكرانيا لتحقيق مكاسب ميدانية، لكن من دون ذكر روسيا تحديدًا، وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وقال القادة في إعلانهم السبت "فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا بموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتعيّن على كل الدول الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها لتحقيق مكاسب ميدانية ضد وحدة الأراضي والسيادة السياسية لأي بلد".

وأكد القادة أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها في حرب أوكرانيا غير مقبول.

وقال مصدر مطلع إن وفود أقوى 20 دولة في العالم توصلت السبت إلى توافق بشأن اللغة المستخدمة في الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

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