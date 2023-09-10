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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

“على أي خريطة رأيت ذلك” .. روسيا ترد على تصريحات بلينكن المثيرة للجدل

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قال السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، اليوم الأحد، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حول نجاحات القوات الأوكرانية في الجبهة تشير إلى مشاكل السياسة الأمريكية في أوكرانيا.

وكتب بوشكوف، عبر "تليجرام”، "أوكرانيا، كما قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، استعادت 50% من الأراضي التي فقدتها من روسيا؟!.. على أي خريطة رأى وزير الخارجية ذلك؟".

وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي يريد بمثل هذه التصريحات تبرير سياسة بلاده المتعثرة.

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وأشار بوشكوف إلى أن "كل تصريح لبايدن مثير للارتباك. وتصريح بلينكن بشأن أوكرانيا هو خيال أو حتى أسوأ من ذلك. على ما يبدو، بدون الأوهام والتزييف، فإن الموقف الأمريكي المؤيد لمواصلة الحرب لا يتماسك".

بلينكن أوكرانيا القوات الأوكرانية روسيا

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