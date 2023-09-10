روسيا تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة بريانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة بريانسك صباح اليوم الأحد.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن بيان الوزارة لم يذكر على الفور أي أضرار أو خسائر بشرية.

ومنطقة بريانسك في جنوب غرب روسيا تقع على الحدود مع أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن التفوق الجوي الروسي يوقف الهجوم الأوكراني المضاد، مبدياً أسفه للتباطؤ في المساعدة العسكرية الغربية، والعقوبات ضد موسكو.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر في كييف “إذا لم نكن موجودين في السماء، فيما أن روسيا موجودة، إنها توقفنا من السماء.. إنهم يوقفون هجومنا المضاد”.

وندد بـ"عمليات تصبح أكثر تعقيداً وبطئاً، في ما يتعلق بالعقوبات أو بإمدادات الأسلحة الغربية".

يأتي ذلك في وقت أعلنت روسيا أنها صدت العديد من الهجمات على طول خط المواجهة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر في الأرواح، قدرتها بنحو ألف قتيل.