روسيا: لا مجال حالياً للتفاوض مع واشنطن بشأن تجديد معاهدة «نيو ستارت»

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأحد، إنه لا مجال حالياً لإجراء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن تمديد معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية.

وقال “لافروف” خلال تصريحات أدلي بها في نيودلهي، على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند.

وكان قد قدّم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هدية لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الذي ينوب عن الرئيس الروسي بوتين في قمة العشرين المنعقدة في الهند.

الهدية عبارة عن وشاح مزين برموز مجموعة العشرين.

الوشاح باللون البيج، مصنوع من قماش خاص و كان قد صممه المهاتما غاندي الزعيم الروحي وبطل استقلال الهند.

وافادت الصحف الهندية أن الوشاح مزخرف برموز تم تصميمها خصيصا لرئاسة الهند لمجموعة العشرين.