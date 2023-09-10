رسميا.. الهند تسلم رئاسة مجموعة العشرين إلى البرازيل .. فيديو

سلمت الهند اليوم، الأحد، رسميا رئاسة مجموعة العشرين إلى البرازيل في الحفل الختامي للقمة السنوية للمجموعة، التي عقدت في نيودلهي في نهاية هذا الأسبوع.



وأكمل رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، المرحلة الانتقالية بتسليم المطرقة الاحتفالية للرئاسة إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وكانت الهند تتولى رئاسة مجموعة العشرين منذ 1 ديسمبر، عندما تولت منصبها من إندونيسيا، وستواصل شغل هذا المنصب حتى 30 نوفمبر.

وخلال القمة التي استمرت يومين، اعتمدت الكتلة إعلانا بتوافق الآراء وتقديم التزامات بشأن العديد من القضايا، بما في ذلك قضايا الأمن الغذائي وأمن الطاقة وتغير المناخ وأوجه ضعف الديون العالمية.

واقترح مودي، يوم الأحد، عقد "قمة افتراضية" للتجمع في نهاية نوفمبر لتقييم حالة الاقتراحات والمقترحات التي قدمها الأعضاء وتحديد "كيف يمكن تسريع تقدمهم".

وقال مودي: "في تلك الجلسة، يمكننا مراجعة الموضوعات التي تقررت خلال هذه القمة"، مضيفا أنه سيتم مشاركة التفاصيل مع الأعضاء.