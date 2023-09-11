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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 : مصدر قلق

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته انه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطه ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

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برج الميزان وحظك اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023

تعامل مع جميع مشكلات العلاقات بعناية لتظل سعيدًا هذا الأسبوع، التحديات الرسمية لا تسبب أي مشكلة، ماليا أنت أقوى ولكن الصحة يمكن أن تكون مصدر قلق.

برج الميزان وحظك اليوم مهنيا

من الممكن أن تكون هناك مشكلات في مكان العمل ولكنك ستحقق أداءً جيدًا مع بداية الأسبوع، إذا كنت مبتدئًا، فتأكد من إبراز المفاهيم المبتكرة التي قد تقبلها الإدارة، كن دائمًا ودودًا مع زملائك في العمل وأظهر استعدادك لتحمل مسؤوليات إضافية حيث قد تتم مكافأتك قريبًا. 

برج الميزان اليوم عاطفيا

أول الأسبوع جيد من حيث الحب، سيلتقي بعض مواليد برج الميزان بأشخاص مثيرين للاهتمام، وبما أن نجوم الحب أقوى هذا الأسبوع، فاقترح عليهم الزواج في النصف الأول من الأسبوع، النتائج ستكون إيجابية، عبر عن حبك من خلال الكلمات والأفعال، يمكن لعشاء رومانسي أو رحلة ليلية أن تجعل الأمور أكثر عاطفية ولا تُنسى في أي يوم من أيام الأسبوع.

برج الميزان اليوم صحيا

يصاب بعض مواليد برج الميزان بالصداع النصفي أو آلام الجسم في النصف الأول من الأسبوع، من الممكن أن تكون هناك مشاكل بسيطة تتعلق بالصدر أو الرئتين والتي قد تزعج أسبوعك.

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة

ماليا أنت جيد هذا الأسبوع، وسيجد بعض الميزان ثروة في سوق الأوراق المالية، وأعمال المضاربة، وصناديق الاستثمار المشتركة. يمكنك أيضًا شراء الضروريات أو إصلاح المنزل، إذا كانت لديك خطة لشراء سيارة، فهذا الأسبوع مناسب لذلك.

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