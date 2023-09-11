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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 : تجديد منزلك

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023

اقضِ المزيد من الوقت معًا لاستكشاف المشكلات المتعلقة بالحب وإصلاحها هذا الأسبوع، سيكون هناك نجاح مهني والتعامل مع الثروة بعناية لتعيش حياة سعيدة، لن تكون هناك أمراض كبيرة هذا الأسبوع

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً

سيكون هناك حب عميق في علاقتك، اقضِ المزيد من الوقت معًا لمشاركة مشاعرك، تأكد من توفير المساحة المناسبة للشريك وقيمة الخصوصية وهذا يقوي الترابط، التعامل مع جميع المشاكل في الحياة العاطفية بموقف ناضج. هناك احتمالات كبيرة بأنك ستصلح مع حبيبك القديم هذا الأسبوع، وتحل جميع المشاكل التي أدت إلى الانفصال.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

أنت محظوظ هذا الأسبوع من الناحية الصحية، قد تتعافى من أمراض كثيرة وهذا يبعث الإيجابية في الحياة، ومع ذلك، قد تزعجك أمراض بسيطة، مثل التهاب الأذنين، الاستمرار في العادات الصحية؛ لا تحاول تخطي الجهود لمجرد أن صحتك تسير على الطريق الصحيح.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

النجاح المهني سيكون بجانبك، ستبقيك الأدوار الجديدة في المكتب مشغولاً وستوفر لك أيضًا فرصًا لإثبات همتك، سيكون لدى متخصصي تكنولوجيا المعلومات وموظفي الرعاية الصحية والمصممين والأكاديميين فرص للسفر إلى الخارج.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

بما أنك ستتلقى ثروة من مصادر مختلفة، فقد تفكر في شراء عقار أو ذهب أو حتى سيارة هذا الأسبوع، سيقوم بعض مواليد برج العقرب بتجديد المنزل أو حتى التفكير في الاستثمار في سوق الأوراق المالية لأعمال المضاربة. 

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