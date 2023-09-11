25 جنيها| قفزة جديدة في أسعار الدواجن والبيض يقترب من 140 جنيهًا

شهدت أسعار الدواجن قفزة جديدة اليوم ، بعدما تراجعت خلال الأيام القليلة الماضية ، ليرتفع سعر كيلو البانية بقيمة تبدأ من 25 جنيها، فيما قفزت أسعار البيض لتتخطى الـ 130 جنيها.

وتعتبر أسعار الدواجن في الأسواق ومنتجاتها من بانيه وأوراك وغيرها، أبرز ما يبحث عنه الكثير إذ ارتفع سعر الدواجن بالمزرعة من 54 جنيها إلى بين 62 - 64 جنيها، وتبدأ من متوسط سعر نحو 67 جنيها للكيلو في المحلات بعد 56 و57 جنيها قبل أيام.

الدواجن

25 جنيها

وقفز سعر كيلو البانيه اليوم ضمن أسعار الفراخ في المحلات ، بنحو 25 جنيها إلى متوسط بين 160 -165 بعد 135 -و140 جنيها أو يزيد في بعض المحلات.

افراجات الأعلاف

وارتفعت أسعار الدواجن على الرغم من إعلان وزارة الزراعة أعلنت أن إجمالي ما تم الإفراج عنه من مستلزمات أعلاف خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 وحتى 24 أغسطس الجاري 7.3 مليون طن منها 5.3 مليون طن ذرة و2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.5 مليار دولار.

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 62-64 جنيهًا في المزرعة، و67 جنيهًا وقد يصل إلى 78 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ البلدي: 105 -125 جنيها للكيلو.

الدواجن الساسو: 95- 110 جنيهًات للكيلو.

الأوراك: بين 73- 85 جنيهًا للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 160- 175 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 100 جنيه للكيلو.

سعر الأجنحة: 50 -60 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 35-45 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الامهات البيضاء: 60جنيهًا في المزرعة، و65 -70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر وجاء كالتالي :

سعر كرتونة الأحمر 125-126 جنيها حاليا في المزرعة بعد أن كان يبلغ.

تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 130-135 جنيها.

البيض

أسعار البيض الأبيض