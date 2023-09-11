عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

25 جنيها| قفزة جديدة في أسعار الدواجن والبيض يقترب من 140 جنيهًا

الدواجن
الدواجن

شهدت أسعار الدواجن قفزة جديدة اليوم ، بعدما تراجعت خلال الأيام القليلة الماضية ، ليرتفع سعر كيلو البانية بقيمة تبدأ من 25 جنيها، فيما قفزت أسعار البيض لتتخطى الـ 130 جنيها.

وتعتبر أسعار الدواجن في الأسواق ومنتجاتها من بانيه وأوراك وغيرها، أبرز ما يبحث عنه الكثير إذ ارتفع سعر الدواجن بالمزرعة من 54 جنيها إلى بين 62 - 64 جنيها، وتبدأ من متوسط سعر نحو 67 جنيها للكيلو في المحلات بعد 56 و57 جنيها قبل أيام.

الدواجن 

25 جنيها

وقفز سعر كيلو البانيه اليوم ضمن أسعار الفراخ في المحلات ،  بنحو 25 جنيها إلى متوسط بين 160 -165 بعد 135 -و140 جنيها أو يزيد في بعض المحلات.

افراجات الأعلاف

وارتفعت أسعار الدواجن على الرغم من إعلان وزارة الزراعة أعلنت أن إجمالي ما تم الإفراج عنه من مستلزمات أعلاف خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 وحتى 24 أغسطس الجاري 7.3 مليون طن منها 5.3 مليون طن ذرة و2 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3.5 مليار دولار.

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 62-64 جنيهًا في المزرعة، و67 جنيهًا وقد يصل إلى 78 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي: 105 -125 جنيها للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 95- 110 جنيهًات للكيلو.
  • الأوراك: بين 73- 85 جنيهًا للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 160- 175 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 100 جنيه للكيلو.
  • سعر الأجنحة: 50 -60 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 35-45 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الامهات البيضاء: 60جنيهًا في المزرعة، و65 -70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر وجاء كالتالي : 

  • سعر كرتونة الأحمر 125-126 جنيها حاليا في المزرعة بعد أن كان يبلغ.
  • تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 130-135 جنيها.
البيض 

أسعار البيض الأبيض

  • سعر كرتونة الأبيض  123 -124  جنيهات.
  • تباع كرتونة الأبيض للمستهلك بداء من 130 جنيها للمستهلك.
  • سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 135 جنيها للمستهلك.
الدواجن اسعار الدواجن اسعار الدواجن اليوم سعر كيلو الفراخ البيضاء سعر كرتونة البيض الأحمر أسعار البيض الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة دانيال تصل القاهرة خلال ساعات استعدوا| أمطار غزيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

الدولار الأسود يتراجع بقوة| هزة عنيفة تضرب الأخضر في السوق الموازية لهذا الرقم

الجرام نزل عن 1500 جنيه| أسعار الذهب رسميًا الآن وعيار 21 مفاجأة

25 جنيها| قفزة جديدة في أسعار الدواجن والبيض يقترب من 140 جنيهًا

هل تغرق القاهرة بسبب العاصفة دانيال؟| بيان عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

أخبار التوك شو| العاصفة دانيال تدخل مصر خلال ساعات.. وعالم يحذر من حدوث زلازل بالمنطقة العربية

الصور الأولى لوصول العاصفة دانيال لمطروح ومنطقة الساحل الشمالي

مكنش دكتور.. اليوم فصل جديد بشأن قضية طبيب الكركمين

موضوعات متعلقة

59 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 4-9-2023

«30 جنيه دفعة واحدة»|تراجع أسعار الدواجن في المحلات بعد هبوط الأعلاف بقوة

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

تراجع كبير في أسعار الدواجن.. والبانيه يهبط 30 جنيهًا الآن

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم .. وهذا سعر البانيه الآن

بسبب الأعلاف.. تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم وهذا ثمن البانيه الآن

60 جنيها لأول مرة.. تراجع كبير في أسعار الدواجن الآن والبانيه مفاجأة

ترشيحاتنا

مع اقترابه من مصر.. شاهد| فيديوهات صادمة للإعصار دانيال في ليبيا

اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين خارج منزل وزير العدل| فيديو

دعاء تيسير الرزق في الصباح .. ردده بيقين قبل الذهاب للعمل

انقسام أفريقيا .. العالم في انتظار حدث كبير بعد زلزال المغرب

تحذير.. زيادة وزن الجسم ترتبط بانخفاض نسبة فيتامين د

للموظفين.. تسوية المعاش بنسبة 80% وزيادة سنوية 1% بالقانون الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لـ اليانسون خلال الدورة الشهرية

أهمية قرع العسل مع الحليب للكلى

بالتايجر.. سارة سلامة تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية

مسلم يحيى الحفل.. ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد ابنه آدم|صور

فيديو

عاشرتها 3 سنوات .. اعترافات طالب ثانوي أقام علاقة مع طالبة في الإعدادية

العاصفة دانيال | ليبيا في مرمى الخطر.. ومصر على موعد معها «فيديوجراف»

ضوء لامع ووميض غامض.. ماذا حدث في السماء قبل زلزال المغرب؟| «فيديوجراف»

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ