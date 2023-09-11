أحدث سمارت ووتش أنيقة بسعر أقل من 1000 جنيه

تم الكشف عن ساعة Fire-Boltt Crusader الذكية في الهند. تأتي ساعة Fire-Boltt Crusader بتصميم قوي وتتميز بميزة الاتصال عبر تقنية البلوتوث وتحتوي على شاشة بحجم 1.43 بوصة. يأتي إطلاق ساعة Crusader بعد إعلان Fire-Boltt عن ساعة Encore الذكية.

سعر ومواصفات ساعة Fire-Boltt Crusader

تتميز ساعة Crusader بتصميم دائري مزدوج وزرين للتحكم وتصميم قوي عمومًا. تحتوي على لوحة AMOLED بحجم 1.43 بوصة بدقة 466 × 466 بكسل. يساعد الميكروفون المدمج والمكبر الصوتي على توفير وضوح أثناء الاتصال عبر تقنية البلوتوث. تدعم الطراز أيضًا مساعد صوتي.

تحتوي ساعة Fire-Boltt Crusader على العديد من ميزات الصحة واللياقة البدنية ضمن مجموعة Fire-Boltt Health Suite. تجعل هذه الميزات ساعة Fire-Boltt Crusader رفيقًا مهمًا للتمارين الفعالة وأداة مراقبة صحية جيدة. تشمل أدوات الصحة واللياقة البدنية في ساعة Crusader مراقبة معدل ضربات القلب وتتبع مستوى الأكسجين في الدم وتتبع النوم. تحتوي الساعة الذكية على وضعيات رياضية متعددة وتصنيف مقاومة للماء والغبار IP68. يمكن للمستخدم تخصيص الجهاز باستخدام مجموعة متنوعة من واجهات الساعة.

بالإضافة إلى الاتصال عبر تقنية البلوتوث، يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى سجل المكالمات ولوحة الاتصال السريع ومزامنة جهات الاتصال. تحتوي ساعة Fire-Boltt Crusader على بطارية بسعة 400 مللي أمبير. تتوفر ثلاثة خيارات لونية وهي الأخضر والبرتقالي والأسود لساعة Crusader الذكية.

تبلغ تكلفة ساعة Fire-Boltt Crusader حوالي 30 دولارًا (أي ما يعادل 900 جنيه مصري ) وتتوفر عبر موقع Fire-Boltt. من المتوقع أن تبدأ المنصات التجارية في جميع أنحاء شبه القارة في بيع ساعة Crusader الذكية فيما بعد. ومع ذلك، لا تتوفر حتى الآن تفاصيل رسمية حول توافر ساعة Fire-Boltt Crusader في الأسواق الخارجية.