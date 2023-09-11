لجنة المتابعة المحلية للشباب بالبحر الأحمر تفتتح أعمالها للعام المالي الجديد برأس غارب

استأنفت لجنة المتابعة المحلية بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر أعمالها للعام المالي 2023-2024، حيث توجهت إلى مدينة رأس غارب لمتابعة وتقييم أداء وأنشطة عدد من المرافق الرياضية والشبابية المهمة في المنطقة.

ضمت الجولة التفتيشية متابعة مركز شباب الفتح ونادي العاملين، ومركز شباب السقالة، ومركز شباب رأس غارب. واستهدفت اللجنة خلال جولتها تقييم أداء هذه المنشآت، من خلال متابعة سجلات الأنشطة المقدمة وحضور وانصراف الموظفين، بالإضافة إلى مراقبة عوامل الأمن والسلامة داخل هذه الهيئات.

تأتي لجان المتابعة المحلية من دور حيوي في مراقبة وتقييم أداء الهيئات المختلفة داخل منطقة البحر الأحمر، والتأكد من تطبيقها للوائح والقوانين المنظمة للعمل. وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق التطوير المستدام وضمان تقديم خدمات أفضل للمجتمع المحلي.

وأشار حسن خلف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، إلى أن دور لجان المتابعة المحلية لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يمتد إلى تعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات في أداء الهيئات التابعة للمديرية. وهذا يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل نحو تحقيق الجمهورية الجديدة.