مش هتفرقها عن الخضراء.. طريقة عمل الملوخية الناشفة

تعد الملوخية من الأكلات السهلة والتي لها أسرار وتكات ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل الملوخية.

2 كوب من الملوخية الناشفة.

ربع كوب من الكزبرة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

4 فصوص من الثوم المفروم.

3 أكواب من مرقة الدجاج أو اللحم.

رشة من الملح، أو حسب الرغبة.

طريقة التحضير

اغسل الملوخية الناشفة جيّدًا ثمّ صفّيها.

ضع الزيت في قدرٍ على النار متوسطة ثمّ أضف الثوم وقلّبه.

أضف الكزبرة ومرق الدجاج أو اللحم بحسب الرغبة، والملح إلى القدر، واغليه لمدة 15 دقيقة.

أضف الملوخية الناشفة.

حرّك المكونات جيّدًا، وأبقيه على نار هادئة حتى ينضج، ثم قدمه.