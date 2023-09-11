موديست لن يشارك مع الأهلي في دور 32 لأبطال أفريقيا.. تفاصيل

أجرى الاتحاد الإفريقي "كاف"، تعديلات في فترات القيد، أولها من 1 يوليو حتى نهاية يوليو، الخاصة بالدور التمهيدي، والفترة الثانية من 1 أغسطس حتى 31 أغسطس وهي خاصة بدور الـ32 أما الفترة الثالثة هي الحالية الخاصة بدور المجموعات التي تنطلق في شهر نوفمبر.

ويشار إلى أن النادي الأهلي أنهى اتفاقه مع أنتوني موديست، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لبرنامج +90 على قناة النهار فإن: "حال أراد الأهلي مشاركة أنتوني موديست في السوبر الإفريقي، سيكون عليه قيده محليًا وإفريقيًا، ويحق له المشاركة في الدوري الإفريقي".

وأشار إلى أن: "موديست فقط لا يحق له المشاركة في مباراتي سان جورج الأثيوبي بدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، خاصةً أنه سيتم قيده في تلك الفترة الخاصة بدور المجموعات".