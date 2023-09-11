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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار | والعاصفة دانيال تقترب

أخبار تهمك
أخبار تهمك

نشر موقع “صدى البلد”، اليوم الإثنين 11-9-2023، أسعار الذهب، وآخر تحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، ومتابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، وهي مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يهتم بها المواطنون ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

رغم توقعات وصول العاصفة دانيال اليوم | القاهرة تشهد طقس حار و تسجل 36 درجة

قدّمت الإعلامية نهاد سمير ، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023، في القاهرة والمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى ، وحار على الوجة البحري.


درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين :


العظمى الصغرى
القاهرة 36 - 26
الإسكندرية 33 -24
الإسماعيلية37 -25
الغردقة 41 -30
أسوان45 - 29
سوهاج 41 - 27
المنيا 39 - 24

يأتي ذلك وسط توقعات بأن تصل العاصفة دانيال إلى غرب  مصر اليوم حيث من المتوقع أن تتسبب في أمطار غزيرة وسيول ببعض المناطق .

 

 

هذه قيمة عيار 21 | أسعار الذهب اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023

قدمت الإعلامية داليا أيمن خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب ، اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 .

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2514 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2200 جنيها.
وسجل عيار 18  1886 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب 17600جنيها.

 

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 11 سبتمبر

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم داليا أيمن ويرأس تحريره أحمد حمدي ، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023.
 

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد: 

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.13 جنيه للبيع، و32.98 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.60 جنيه للبيع، و39.42 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.33 جنيه للبيع، و99.88 جنيه للشراء.

 

 

الذهب سعر الدولار العملات الأجنبية والعربية الأرصاد ودرجات الحرارة

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