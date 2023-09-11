كشف سر انقطاع الكهرباء في شوارع السلام

كشف رجال مباحث القاهرة سر انقطاع الكهرباء في شوارع مدينة السلام بعد ضبط سائقين لقيامهما بسرقة كابلات كهربائية من أعمدة الإنارة بمدينة السلام وتم إعادة المسروقات .

ففي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط سائقين مقيمان بمحافظة القليوبية حال إستقلالهما مركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" بدائرة القسم وبحوزتهما عدد ٢ كابل كهرباء - مطرقة - عتلة حديدية - منشار حدادى .

وبمناقشتهمـا إعترفا بسرقتها من أعمدة الإنارة أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم بأسلوب "القطع" بقصد التصرف بها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.