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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة كفر الشيخ فى مجالى الذكاء الإصطناعى والأمن السيبرانى

بروتوكول تعاون بين
بروتوكول تعاون بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة كفر الشيخ

وقع اللواء أستاذ دكتور إسماعيل محمـد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ لتعظيم أوجه التعاون البحثى المشترك بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة كفر الشيخ وتبادل الإستشارات الفنية والدراسات البحثية فى مختلف المجالات العلمية وخاصة فى مجالى الذكاء الإصطناعى والأمن السيبرانى .

بروتوكول تعاون بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة كفر الشيخ

كذلك تنفيذ ورش عمل وزيارات ميدانية مشتركة بما يسهم فى مواكبة التطور المتلاحق فى مختلف المجالات العملية والبحثية ، وتبادل حضور الندوات والمؤتمرات العلمية لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة لكلا الجانبين.

الكلية الفنية العسكرية

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة ومختلف الجامعات المصرية لتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات.

بروتوكول تعاون بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة كفر الشيخ

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ .

بروتوكول تعاون بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة كفر الشيخ
الكلية الفنية العسكرية القوات المسلحة جامعة كفر الشيخ الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني

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