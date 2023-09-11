هددوه بالسلاح.. شخصان يسرقان سيارة من صاحبها بعد طلبها من أحد التطبيقات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ من (فنى بالمعاش - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بقيام مجهولان بإستقلال السيارة صحبته عقب قيامهما بطلبها عبر أحد التطبيقات الإلكترونية لتوصيلهما إلى إحدى المناطق ، وعقب ذلك قاما بإشهار سلاح أبيض "مطواة" وإجباره على النزول من السيارة كرهاً عنه والإستيلاء على السيارة وهاتفه المحمول ولاذا بالهرب.

أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية").

وأرشدا عن الأداة المستخدمة والسيارة والهاتف المستولى عليهم وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.