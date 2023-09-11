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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد: العاصفة دانيال ستكون أقل حدة وشدة في مصر

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن العاصفة دانيال ستبدأ في فقدان قوتها بالأراضي الليبية، حيث تكتسب قوتها من حرارة البحر المتوسط وبمجرد دخولها الأراضي الليبية ستبدأ كميات الأمطار تقل وسرعات الرياح تقل كذلك، وهو ما سيؤدي إلى التأثير في بعض المناطق الحدودية في مصر وتتحول إلى منخفض جوي متعمق على الصحراء الغربية، مشددةً على أن العاصفة دانيال في مصر ستكون أقل حدة وشدة مما يحدث بليبيا.

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وأضافت "عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية دانا الكردي، أنّه في ظل وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا ستبدأ مصر تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وبخاصة في غرب البلاد، حيث توجد محافظة مطروح، وستكون مصحوبة بسقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة ورعدية على سيوة والسلوم ومطروح.

وتابعت، أنه من فترة المساء سنتأثر بالعاصفة، ولكن ستكون خفيفة، و الأمطار ستمتد في فترة المساء لبعض المناطق من محافظة الإسكندرية، وستكون ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، كما أن سرعات الرياح في الصحراء الغربية ستكون ما بين 30 إلى 50 كم على الساعة وستؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة، وبدأت الرؤية الأفقية تنخفض في بعض المناطق الموجودة في مطروح إلى 2000 متر نتيجة للرمال والأتربة المثارة.

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