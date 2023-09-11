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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: جني الأرباح والتصحيح يدفعان مؤشرات البورصة المصرية إلى الهبوط

صدى البلد

قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 اغلق منخفضاً بمقدار 299.13 نقطة بنسبة هبوط 1.53% مسجلاً مستوى إغلاق عند 19278.72 نقطة بفضل ظهور عمليات جني الأرباح الرأسمالية والتصحيح لأغلب الاسهم القيادية.

وأضاف أن المؤسسات المالية الأجنبية والعربية اتجهت نحو البيع وجني الأرباح بالقرب من القمة التاريخية للمؤشر الرئيسي وتحديدا عند مستوى 19600 نقطة الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه للإغلاق بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم.

وأشار إلى ان المؤسسات المالية المصرية اتجهت نحو الشراء وفتح وزيادة المراكز المالية بالاسهم القيادية تدريجياً، مؤكدا ان استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 19200 نقطة قد يدفعه إلى الارتداد ومعاودة الصعود مرة أخرى واختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 19600 نقطة.

وأضاف أنه في حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي أوضح خبير أسواق مال انه قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني وهو 19000 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 قال خبير أسواق المال انه استقر أيضاً بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم واغلق متراجعا بمقدار 34.83 نقطة بنسبة هبوط 0.91% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3797.15 نقطة.

وارجع "عيد" أداء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة الى الاداء السلبي والهبوط لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو البيع وجني الأرباح الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشر السبعيني ودفعه للتخلي عن مستوى الدعم الرئيسي وهو 3800 نقطة والإغلاق أدناه.

واتجه المستثمرون الأفراد العرب نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية تدريجياً متجهاً بهذا الاداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 3760 نقطة ثم الارتداد ومعاودة الصعود مرة أخرى.

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