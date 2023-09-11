الزمالك ينهي أزمة قيد لاعبي اليد بعد اتصالات البناني والعتال

يسدل الستار خلال الساعات القليلة المقبلة عن أزمة قيد لاعبي كرة اليد في صفوف فريق الزمالك الأول في اتحاد كرة اليد عقب تسلم الأخير شيكا بـ 2 مليون جنيه لحل أزمة المديونيات المالية المقدم من هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق والمرشح للمنصب ذاته في انتخابات أكتوبر المقبل.

وشهدت الساعات الأخيرة إجراء هاني العتال اتصالات مكثفة مع اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني فور تقديم العتال شيكا للاتحاد بقيمة 2 مليون جنيه لضمان اتخاذ كافة الاجراءات الإدارية المطلوبة لإنهاء أزمة قيد اللاعبين .

وساد الارتياح أروقة فريق اليد بالزمالك والمدير الفني أحمد رمضان في الساعات الأخيرة بعد وصول تأكيدات بحل الأزمة وسداد هاني العتال لدفعة مالية قيمتها 2 مليون جنيه لاتحاد كرة اليد.

وكان اتحاد كرة اليد أوقف قيد لاعبي الزمالك في الفترة الأخيرة مع انطلاق موسم 2023-2024 وخاض مباريات له بقائمة غير مكتملة وصل عدد اللاعبين فيها لنحو 8 لاعبين فقط .

ووعد هاني العتال اللجنة المؤقتة بالعمل على دعم فريق اليد بالإضافة إلى فرق الصالات في الفترة المقبلة بالتوازي من أجل تسوية كافة الأزمات التي ترتبط بقيد اللاعبين والصفقات الجديدة.