محاكاة هجوم روسي .. الناتو ينفذ أكبر مناورات عسكرية منذ الحرب الباردة

ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، اليوم الاثنين، أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” يستعد لإجراء أوائل العام المقبل أكبر مناوراته العسكرية منذ حقبة الحرب الباردة.

وحسب الصحيفة البريطانية، فإن المناورات ستحاكي غزوًا روسيًا محتملًا وتهدف إلى زيادة استعداد الكتلة لمثل هذا السيناريو.

وأوضحت “فايننشال تايمز”، أن المناورات التي تحمل اسم “المدافع الصامد”، ستشارك فيها حوالي 41 ألف جندي، وأكثر من 50 سفينة، وما بين 500 و700 مهمة جوية قتالية.

وفي حين أن المناورات مصممة لمحاكاة الصدام مع تحالف وهمي يسمى “أوكاسوس”، فقد أخبر مسؤولو الناتو صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن المناورات يُنظر إليها على أنها جزء أساسي من الإظهار لموسكو أن التحالف مستعد للقتال.

وذكرت الصحيفة أن التدريبات ستجرى في ألمانيا وبولندا ودول البلطيق في فبراير ومارس 2024، ولن تشمل أعضاء الكتلة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة فحسب، بل أيضا السويد.

وتقدمت السويد بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العام الماضي، لكن طلبها لا يزال في طي النسيان بسبب إحجام تركيا والمجر عن التصديق على طلبها بسبب عدد من المظالم في العلاقات الثنائية.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن التدريبات تعتبر جزءًا من استراتيجية تدريب جديدة بموجبها سيعقد التحالف مناورتين حربيتين كبيرتين سنويًا بدلاً من واحدة.

وبحسب ما ورد ستركز التدريبات أيضًا على جهود مكافحة الإرهاب خارج حدود الكتلة.

في يونيو 2022، في ضوء الصراع الأوكراني، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج أن الكتلة ستنشر 300 ألف جندي، واصفًا هذا التطور بأنه “أكبر إصلاح شامل لدفاعنا الجماعي والردع منذ الحرب الباردة”.