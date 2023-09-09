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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رومانيا تعثر على حطام جديد لمسيرة روسية.. وبلاغ عاجل لـ الناتو

علم رومانيا
علم رومانيا

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، اليوم السبت، أنه تم العثور على قطع جديدة لطائرة بدون طيار مماثلة لتلك التي يستخدمها الجيش الروسي في الأراضي الرومانية.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس إن هذا يشير إلى حدوث انتهاك غير مقبول للمجال الجوي الروماني.

وأضاف يوهانيس في بيان صادر عنه أنه أبلغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرج بقطع الطائرة بدون طيار، مؤكدًا أن ستولتنبرج أكد مجددًا تضامن الحلف الكامل مع البلاد.

وتعد هذه الطائرة المسيرة وهي الثانية التي تسقط وتتحطم في الأراضي الرومانية هذا الأسبوع.

من جانبها، نقلت وسائل إعلام رومانية أن هناك اتفاق بين وزارتي الخارجية الأمريكية والرومانية، تنشر بموجبه الولايات المتحدة مقاتلات من طراز إف-16 في رومانيا "لتلبية احتياجات مهمة الأمن الجوي للناتو".

وذكرت إذاعة "Radio Romania International" أنه تمت ناقشة موضوع حطام الطائرة بدون طيار، خلال محادثة هاتفية بين وزيرة الخارجية لومينيكا أودوبيسكو ونظيرها الأمريكي أنتوني بلينكن.

وخلالها تم الحديث عن تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع الجوي، وكذلك نشر العديد من المقاتلات الأمريكية من طراز F-16 على الأراضي الرومانية لدعم مهام الأمن الجوي لحلف شمال الأطلسي.

الدفاع الرومانية طائرة بدون طيار الجيش الروسى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو

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