تقود حملة تبرع بالدم .. المنظمة العربية للطيران تساند المغرب في فاجعة الزلزال

قررت المنظمة العربية للطيران المدني، الانخراط بفعالية في حملة التبرع بالدم من قبل مختلف العاملين بها لصالح الضحايا المصابين في الزلزال الذي ضرب دولة المغرب.

قالت المنظمة العربية للطيران المدني، "إن المنظمة العربية للطيران المدني (الإدارة العامة) بأطرها وموظفيها إذ يعلنون تقاسمهم مع مختلف مكونات الشعب المغربي بالغ تأثرهم وعميق حزنهم على ما نتج عن هذا الزلزال من ضحايا سواء وفيات أو جرحى فضلا عن المآسي الإنسانية والاجتماعية، فإنهم يتقدمون بخالص عبارات التعازي والمواساة لجلالة الملك محمد السادس و الشعب المغربي وكافة أسر الضحايا المتوفين والدعاء الصادق بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين سائلين الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان".

أضافت المنظمة العربية في بيان لها، "في هذا الإطار تعلن المنظمة العربية للطيران المدني انخراطها في الجهود الجبارة التي تقوم بها مختلف السلطات العمومية المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده، واستنادا إلى ذلك، قررت المنظمة العربية للطيران المدني الانخراط بفعالية في حملة التبرع بالدم من قبل مختلف العاملين بها لفائدة الضحايا المصابين.

أكدت المنظمة، أنها سوف تجند كافة أطرها وموظفيها من أجل المساهمة في مختلف الجهود الوطنية للتخفيف من آثار هذه الفاجعة".

واختتم البيان: "حفظ الله المملكة المغربية من كل مكروه وتغمد الله بواسع رحمته ضحايا هذا المصاب الجلل وعجل بشفاء الجرحى والمصابين".

