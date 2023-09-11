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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بعد توقف شهرين.. لحظة ثوران أكثر البراكين نشاطا في العالم بأمريكا

ثوران أكثر البراكين
ثوران أكثر البراكين نشاطا في العالم بـ أمريكا

بعد توقف لمدة شهرين، أصدرت وكالة إدارة الطوارئ في جزر هاواي الأمريكية تحذيرا من ثوران بركان كيلاويا أحد أنشط البراكين من نوعه في العالم. 

وأظهرت لقطات فيديو لحظات ثوران بركان كيلاويا في هاوي للمرة الثالثة هذا العام باطلاقه حمم برتقالية متوهجة تنفجر من قمة البركان في حوالي الساعة 3.15 صباحا. 

ووفقا للخبراء في مرصد هاواي للبراكين، يعد الأشخاص والمباني المتواجدين في مناطق قريبة من البركان في أمان، لكن مستوى التأهب للموجودين حاليا على الجزيرة تم رفعه من "تحذير" إلى "مراقبة". 

وبسبب الغازات المنبعثة من ثوران البركان، يهب الضباب الدخاني في اتجاه الرياح على كيلاويا مما يتسبب في سوء نوعية الهواء مما يعد سببا كافيا لمحاولة الأشخاص تجنب الجزيئات البركانية التي يطلقها الثوران في الهواء.

ثوران بركان كيلاويا منذ ساعات 

بركان كيلاويا

وفي يونيو الماضي، ثار بركان كيلاويا لعدة أسابيع حيث ظهرت نوافير من الحمم البركانية الحمراء دون أن تهدد أي مجتمعات أو هياكل.

وتوافدت حشود من الناس على حديقة براكين هاواي الوطنية في الجزيرة الكبيرة، والتي توفر مناظر آمنة للحمم البركانية.

ثوران بركان كيلاويا في يونيو 

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن بركان كيلاويا اندلع لأول مرة هذا العام في يناير وامتد نشاطه حتى مارس.

جدير بالذكر أنه قبل ثوران بركان كيلاويا الكبير في عام 2018، كان البركان يثور منذ عام 1983، وكانت تيارات الحمم البركانية تغطي أحيانا المزارع والمنازل.

 وخلال تلك الفترة، وصلت الحمم البركانية أحيانا إلى المحيط مما تسبب في تفاعلات مثيرة مع الماء.

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ثوران بركان 

وتعتبر هاواي أيضا موطنا لأكبر بركان على وجه الأرض، مونا لوا، والذي يشكل حوالي 51% من الجزيرة ويبلغ ارتفاعه 13679 قدما.

 واندلع البركان  في نوفمبر 2022 لأول مرة منذ 38 عاما.

ويعيش في الجزيرة الكبيرة نحو 200 ألف شخص، من بينهم الممثلة الكوميدية، روزان بار، منذ عام 2007م، كما اشترى الممثل الحائز على جائزة الأوسكار ماثيو ماكونهي منزلا بالجزيرة بقيمة 7.85 مليون دولار في عام 2021، لكنه يقضي معظم وقته في ولايته تكساس.

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