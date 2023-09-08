علماء يكشفون مفاجأة عن نتائج ثوران بركان تونجا

كشف العلماء ،اليوم الجمعة، عن أن ثوران بركان تحت الماء بالقرب من تونجا تسبب في أسرع تدفق من تحت الماء على الإطلاق.

وثار بركان "هنجانا-تونجا-هونجا-هاباي" تحت الماء، والذي يقع على بعد 65 كيلومترا شمال نوكوالوفا ،عاصمة تونجا، في يناير 2022، مما أدى إلى إطلاق سحابة ضخمة من الرماد والغاز في السماء وتسبب في حدوث تسونامي، كما تسببت زيادة هائلة من الصخور والرماد والغاز في أضرار جسيمة لكابلات الاتصالات تحت الماء في تونجا على بعد حوالي 80 كيلومترا مع تساقط المواد الناجمة عن الثوران البركاني في المحيط.

وقال العلماء نيوزيلنديون وبريطانيون اليوم، أن التدفقات انتقلت بسرعة تصل إلى 122 كيلومترا في الساعة، أي أسرع بنسبة 50% من أي سرعة مسجلة أخرى.

وقالت العالمة بالمعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي، إميلي لين، إن الدراسات المسحية التي أجريت بعد الثوران اكتشفت أن الكابلات مطمورة تحت 30 مترا من المواد، وتابعت أن توقيت ومواقع الأضرار سمحت للباحثين بتحديد سرعات التدفقات.