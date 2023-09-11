برلماني يطالب دول العالم بتنفيذ رؤية مصر المقدمة لقمة العشرين

أكد النائب محمد نشات العمدة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية الكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة العشرين في الهند، قائلا: إنها تضمنت عدة رسائل للداخل والخارج، وحلولا ورؤى مصرية مبتكرة لأزمات العالم وخصوصا في الغذاء والطاقة والتغير المناخي.

إنهاء أزمة ديون الدول النامية

وطالب محمد نشأت في تصريح صحفي له اليوم، بتنفيذ رؤية الرئيس السيسى أمام قمة العشرين لإنهاء أزمة ديون الدول النامية، ورؤيته حول مختلف المشكلات والأزمات العالمية التى طرحها خلال مشاركته فى فعاليات قمة مجموعة العشرين.

ولفت عضو صناعة البرلمان، إلى ما نبه له الرئيس السيسي، خلال القمة عن الحاجة إلى معالجة إشكالية ديون الدول النامية، التى باتت تتخذ أبعادًا خطيرة نتيجة ارتفاع أعباء خدمة الدين، والعمل على سرعة اتخاذ قرارات حاسمة تحول دون اندلاع أزمة ديون عالمية، علاوة على ضرورة تنفيذ الرؤية المصرية الخاصة بأجندة التنمية المستدامة وأهداف اتفاق باريس للمناخ، وضمان توافر التمويل اللازم، وتطوير نظام التمويل الدولى.

وأشاد النائب، بمشاركة الرئيس السيسي، في قمة مجموعة العشرين، نظرا لأهميتها على مختلف الأصعدة، وما تضمنته من رسائل للعالم كما أكدت ثباث وقوة اقتصاد مصر ومنافسته أقوى اقتصادات العالم وتوافر فرص استثمارية وتنموية هائلة.

وشدد النائب محمد نشات العمده على ضرورة تنفيذ رؤى ومقترحات مصر، لمواجهة الأزمات والمشكلات التى يعانى منها العالم بصفة عامة والدول الافريقية والنامية، وتضافر الجهود لحل مشكلات أزمة الغذاء العالمية ومواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لظاهرة تغير المناخ، والتوسع فى التحول للاقتصاد الأخضر.