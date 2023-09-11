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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد اعتذار العادلي.. محمد المنشاوي رئيساً لمجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

شركة مصر الجديدة
شركة مصر الجديدة للاسكان

كشفت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام،عن تعيين محمد عبدالمنعم المنشاوي رئيساً لمجلس الإدارة.

وقالت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، يوم الاثنين، إن خالد زكريا العادلي اعتذر عن استمراره في منصبه برئاسة مجلس الإدارة مع استمراره بعضوية المجلس وذلك بناءً على طلب جميع أعضاء المجلس.

وحققت مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي

وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة وزارة قطاع الأعمال العام نحو  (72.251%) من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

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