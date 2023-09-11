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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجديد عقد شراكة بين جامعتي المنصورة ومانشستر للتعليم الطبي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شهد  الدكتور شريف  خاطر رئيس جامعة المنصورة تجديد عقد شراكة بين جامعتي المنصورة ومانشستر للتعليم الطبي دام سبعة عشر عاماً من خلال كليتى الطب بجامعة المنصورة وجامعة مانشستر بانجلترا
بحضور  الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب،الدكتور  أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتورة بسمه شومان وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب الدكتور احمد نجم أستاذ الجراحة بطب المنصورة  مدير برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي، الدكتور عادل بندق ، الدكتور فيق بركات، الدكتور عماد مجدي رؤساء المرحله الأولى والثانية والثالثة ببرنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي.

ومن جامعة مانشستر بروفيسور جو هارت رئيسة قسم التعليم الطبي  وبروفيسور لوسي بايرن دافيز مديرة الشراكات العلمية الدولية بجامعة مانشستر.

وأكد  رئيس جامعة المنصورة أن توجيهات القيادة السياسية بضرورة الانخراط وتوقيع عقود تؤامة مع كبرى الجامعات العالمية الدولية ذات التصنيفات المتقدمة و أن الهدف من ذلك ضمان مستوى دولي متميز من التعليم، ووجود خريج حاصل على شهادة معترف بها دولياً ومحلياً.

وأشار إلى أن جامعة المنصورة تحرص دائمًا على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمي، والتوسع في إتاحة فرص التعليم الجامعي الدولي المتميز من خلال برامج دراسية عصرية تلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية و أن كلية الطب بجامعة المنصورة تعد احد القلاع الطبية المصرية وتصنف بانتظام كواحدة من أفضل كليات الطب في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، 

وقال الدكتور محمد عطية البيومى أن ادارة الجامعة وكلية الطب وضعت نصب أعينها على ربط المقررات الدراسية والمناهج والبرامج باحتياجات سوق العمل،وحرصت على عقد أول شراكة دولية لبرنامج طبى فى الجامعات المصرية .

ومنذ إطلاق البرنامج في بداية العام الدراسي 2006-2007 وفقًا للاتفاقية الموقعة مع جامعة مانشستر يعتمد البرنامج منهج جامعة مانشستر تحت إشراف وتدريب الجانب الإنجليزي أثناء التدريس والتقييم من الجانب المصري ويهدف البرنامج الى إعداد خريج كفء قادر علي تقديم رعاية صحية عالية الجودة ويتميز بمهارات التعلم المستمر وأساسيات البحث العلمي في إطار من الالتزام بأخلاقيات المهنة.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف شومة، إن البرنامج بدأ الدراسة عام 2006 م ويدرس به حاليا قرابة 2000 طالب 50% منهم يمثلون 27 دولة مختلفة ، وتخرج من البرنامج 11 دفعة و يمنح البرنامج مستوى عالمي لدرجة البكالوريوس في الطب،  ذلك لأنه يعتمد مناهج أحد البرامج التعليمية الطبية الرائدة في المملكة المتحدة - برنامج جامعة مانشستر - حيث وفر التعاون بيننا إمكانات هائلة اعتمدت طريقة تدريس قائمة على حل المشكلات بالإضافة إلى طريقة تقييم المنتج ومراقبة الجودة لضبط مهارة وكفاءة خريجينا.

وأشار الى تميز مستوى خريجى البرنامج  من مصر ومختلف دول العلم انعكس بحصولهم على فرص عمل مميزة وتواجدهم  فى كبرى المؤسسات الطبية فى مصر والعالم.

وأضاف نجم أن برنامج المنصورة  مانشيستر للتعليم الطبي يكسب طلابنا أسسًا شاملة في العلوم الطبية قبل تطبيق هذا الأساس علي العلوم الإكلينيكية ويتلقى الطلاب التدريب الإكلينيكي بالإضافة للتدريب علي منهجية البحث العلمي، ويتيح البرنامج فرصة تدريب إكلينيكية ضخمة من خلال منشآت تعليمية طبية متطورة متمثلة في العديد من المراكز الطبية المتخصصة والمستشفى الجامعي الرئيسى .

وأكد الجانب على أن الشراكة بين جامعة مانشستر وجامعة المنصورة نموذج يحتذي به بين الجامعات المصرية كما اشادوا بجودة المستوى العلمي والمهني لخريجين البرنامج العاملين بالمملكة المتحدة كما عرضوا أوجه جديدة للتعاون بين الجامعتين.

إدارة الجامعة التعليم الجامعي الدولي الدكتور محمد عطية برنامج فرصة بجامعة المنصورة توجيهات القيادة السياسية رئيس جامعة المنصورة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

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