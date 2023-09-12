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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هل يتعرض المغرب لزلزال جديد.. فرانك هوغربيتس يكشف الحقيقة| فيديوجراف

العالم فرانك هوغربيتس
العالم فرانك هوغربيتس

زلزال المغرب..  وسط حالة الهلع التي خيمت على  جميع المغاربة الذين باتوا ليلة  في العراء، بعد أن دمر هذا الزلزال المروع بيوتهم ومنازلهم ، طفت إلى السطح شائعات تقول إن   زلزال ثان سيضرب المنطقة.

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ونسبت هذه  التوقعات للعالم الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس،  و الذي كان توقع قبل أيام بوقوع الكارثة التي حلت بالمغرب، والتي خلفت أكثر من ألفي قتيل.

لكن  هوغربيتس أطل ثانية عبر حسابه في منصة "أكس"، نافياً الأمر.

ادعاء غير صحيح


وقال في تغريدة  "يبدو أن بعض وسائل الإعلام ادعت أنني توقعت حدوث زلزال كبير آخر في المغرب، لكن هذا الادعاء غير صحيح."

ولمتابعة المزيد حول تصريحات فرانك هوغربيتس وتنبوأته بزلزال جديد يضرب المغرب .. تابع الفيديو جراف التالي:

زلزال المغرب ليلة في العراء دمر الزلزال بيوتهم زلزال ثان سيضرب المنطقة فرانك هوغربيتس

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