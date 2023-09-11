محافظ الدقهلية: حوكمة أصول الدولة تستهدف حصر الأصول وتحقيق الاستفادة منها

أكد محافظ الدقهلية أيمن مختار، أن الهدف من المنظومة الرقمية لحوكمة أصول الدولة هو حصر الأصول المستغلة وغير المستغلة لزيادة موارد الدولة والمحافظة وربط كافة بيانات الأملاك بالرقم القومي العقاري وتدقيق مكان الأصل المملوك للدولة على الطبيعة وحوكمة وتبسيط إجراءات المنظومة وتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة تربط الأصل مع بيانات الجهة المالكة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم /الاثنين/ مع الأجهزة التنفيذية لمناقشة الأوراق الثبوتية التي تم إدراجها علي المنظومة الرقمية لحوكمة أصول الدوله ، حيث تم مناقشة الأصول التي تم إدراجها علي المنظومه وهي عبارة عن ( وحدات سكنية - محلات تجارية - أراضي فضاء ) ، كما تمت مناقشة الأوراق الثبوتية التي تم إدراجها علي المنظومه وتشمل ( سندات الملكية - عقود الإيجار او البيع ).

وأشار محافظ الدقهلية -في بيان- إلى أن الهدف من المنظومة هو استغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين في كافة القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها وانشاء مشروعات قومية علي الأراضي المملوكة للدولة، وثمن جهود القائمين على المنظومة الرقمية لحوكمة أصول الدولة علي ما بذلوه من جهد حتى احتلت الدقهلية المركز الأول، وقال إن هذا ليس جديدا على أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة الذين حققوا تقدما مشرفا في كافة الملفات.

