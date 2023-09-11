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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

محاضرة للمتقدمين لمسابقة منشد الشارقة العالمية

صدى البلد

أعلنت مؤسسة بيت الإنشاد  برئاسة الشيخ محمود التهامي  رئيس مجلس الأمناء بتقديم محاضرة للمنشدين المتقدمين لمسابقة منشد الشارقة العالمية لتمثيل جمهورية مصر العربية في المسابقة، وذلك يوم السبت القادم الموافق ١٦ سبتمبر في تمام الساعة الثانية ظهراً  بمدرسة الإنشاد بقصر الأمير طاز بالخليفة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية .

وقال التهامي إن المحاضرة عبارة عن  تأهيل وتدريب وتوجيه المتسابقين في الإختبارات بحضور الشيخ طه الاسكندراني والشيخ محمود هلال وأسامة علام أعضاء لجنة تحكيم مصر في المسابقة.

وأضاف : نتشرف بحضور المتسابقين المتقدمين للمسابقة عن طريق الويب من  الجنسيات الأخري من جميع دول البلاد العربية المشاركة في برنامج مسابقات منشد الشارقة
كل التوفيق لأبنائنا المتقدمين للترشح ببرنامج مسابقات منشد الشارقة في مصر وجميع الدول العربية.

برنامج منشد الشارقة أحد أهم برامج المسابقات الهادفة إلى اكتشاف المواهب الإنشادية فى الوطن العربى،  وخرج عشرات المنشدين الذين أصبحت لهم مكانتهم البارزة فى هذا المجال، وبات لهم صيت فى أوساط الفن الهادف
يحظى البرنامج بإقبال منقطع النظير من المشاهدين فى مختلف الدول العربية والغربية، حيث شارك فيه متسابقون من جميع الدول العربية ومن فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإندونيسيا وماليزيا والبوسنة وتركيا مما أكسبه البعد العالمى.

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