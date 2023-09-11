ضد الأهلي في الأسبوع الـ14.. مباريات بيراميدز في الدور الأول

حسمت قرعة بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد مباريات بيراميدز في الدور الأول وجاءت كالتالي:

الجولة الأولى .. بيراميدز * الزمالك

الجولة الثانية .. البنك الأهلي * بيراميدز

الجولة الثالثة .. بيراميدز * انبي

الجولة الرابعة .. فيوتشر * بيراميدز

الجولة الخامسة .. بيراميدز * المصري

الجولة السادسة .. سيراميكا * بيراميدز

الجولة السابعة .. بيراميدز * الإسماعيلي

الجولة الثامنة .. الجونة * بيراميدز

الجولة التاسعة .. بيراميدز * بلدية المحلة

الجولة العاشرة .. المقاولون العرب * بيراميدز

الجولة الحادية عشرة .. بيراميدز * سموحة

الجولة الثانية عشرة .. زد * بيراميدز

الجولة الثالثة عشرة .. بيراميدز * الاتحاد السكندري

الجولة الرابعة عشرة .. الأهلي * بيراميدز

الجولة الخامسة عشرة .. بيراميدز * فاركو

الجولة السادسة عشرة .. الداخلية * بيراميدز

الجولة السابعة عشرة .. بيراميدز * طلائع الجيش

موعد قرعة الدوري المصري 2024

اجراء مراسم قرعة الدوري الممتاز اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 على أن تقام منافسات الدوري الموسم الجديد باسم جديد هو دوري النيل.



القنوات الناقلة لقرعة الدوري المصري 2024

تعتبر قناة أون تايم سبورت هي الناقل الحصري لجميع البطولات المصرية من بطولة الدوري وكأس مصر وكذلك مباريات المنتخب المصري الودية، وستكون القناة الناقلة لقرعة الدوري المصري 2024.

الأندية المشاركة في الدوري المصري

الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا- طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد .

وحسم النادي الأهلي لقب مسابقة الدوري الموسم الحالي 2022-2023 ليتوج بالبطولة رقم 43 في تاريخه بينما تواجد بيراميدز في الوصافة ويليه الزمالك ثالثا ثم فيوتشر في المركز الرابع.