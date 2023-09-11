سيراميكا كليوباترا يواجه الاتحاد السكندري في الجولة الأولى ببطولة الدوري

أسفرت قرعة بطولة الدوري المصري عن مواجهة قوية لسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري العام.

ويواجه سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى منافسه الاتحاد السكندري وبعدها مواجهة الأهلي في الجولة الثانية من البطولة في حين يواجه الزمالك في الجولة الحادية عشرة.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز علي الزمالك وديا اليوم ضمن استعدادات بطولة الدوري المصري.

تفاصيل فوز سيراميكا كليوباترا على الزمالك

وانتهت مباراة الزمالك الودية أمام سيراميكا كليوباترا التي أقيمت بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي بفوز سيراميكا كليوباترا بثلاثية دون مقابل .



بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل ضم كلا من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعمر جابر وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وكريم عبد الحق وأحمد عبد الرحيم " ايشو" وإبراهيما نداي ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري .

جاءت بداية الشوط الأول سريعة من الفريقين وكثف الزمالك محاولاته الهجومية، وفي الدقيقة الخامسة تمكن محمد توني من تسجيل هدف التقدم لسيراميكا كليوباترا من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وتوالت محاولات الزمالك الهجومية لتعديل النتيجة، وكاد عمر جابر أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة 33 من تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى محمد بسام.

وفي الدقيقة 40 سدد نبيل دونجا كرة قوية من خارج منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا اصطدمت بالعارضة، وتصدى حارس الزمالك لفرصة من رشيد أحمد مهاجم سيراميكا الذي انفرد بالمرمى في الدقيقة 44، قبل أن يحرز محمد إبراهيم الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 45 لينتهي الشوط بتقدم سيراميكا بهدفين دون رد.

وأجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عدة تغييرات على تشكيل الفريق في الشوط الثاني و بدأ الزمالك الشوط بتشكيل ضم كلا من عبد الرحمن نفاد وحمزة المثلوثي ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" ومحمد حسام "بيسو" ومصطفى شكري وسيد عبد الله " نيمار " وناصر منسي ومحمود عبد الرازق " شيكابالا".

وكاد شيكابالا أن يحرز الهدف الأول للزمالك من تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى سيراميكا، وكثف الزمالك محاولاته الهجومية لتعديل النتيجة في ظل تراجع المنافس للدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة 87 أحرز جون ايبوكا الهدف الثالث لسيراميكا كليوباترا من متابعة تسديدة ارتدت من حارس مرمى الزمالك، وحاول الأبيض تقليص الفارق في الدقائق المتبقية لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز سيراميكا بثلاثية دون رد.