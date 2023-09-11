عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يواجه الاتحاد السكندري في الجولة الأولى ببطولة الدوري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

أسفرت قرعة بطولة الدوري المصري عن مواجهة قوية لسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري العام.

ويواجه سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى منافسه الاتحاد السكندري وبعدها مواجهة الأهلي في الجولة الثانية من البطولة في حين يواجه الزمالك في الجولة الحادية عشرة.

ونجح فريق سيراميكا كليوباترا في تحقيق الفوز علي الزمالك وديا اليوم ضمن استعدادات بطولة الدوري المصري.

تفاصيل فوز سيراميكا كليوباترا على الزمالك

وانتهت مباراة  الزمالك الودية أمام سيراميكا كليوباترا التي أقيمت بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي بفوز  سيراميكا كليوباترا بثلاثية دون مقابل .

بدأ الزمالك اللقاء بتشكيل ضم كلا من،  عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعمر جابر  وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وكريم عبد الحق وأحمد عبد الرحيم " ايشو" وإبراهيما نداي ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري .

جاءت بداية الشوط الأول سريعة من الفريقين وكثف الزمالك محاولاته الهجومية، وفي الدقيقة الخامسة تمكن محمد توني من تسجيل هدف التقدم لسيراميكا كليوباترا من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وتوالت محاولات الزمالك الهجومية لتعديل النتيجة، وكاد عمر جابر أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة  33 من تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى محمد بسام.

وفي الدقيقة 40  سدد نبيل دونجا كرة قوية من خارج منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا اصطدمت بالعارضة، وتصدى حارس الزمالك لفرصة من رشيد أحمد مهاجم سيراميكا الذي انفرد بالمرمى في الدقيقة 44،  قبل أن يحرز محمد إبراهيم الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 45  لينتهي الشوط بتقدم سيراميكا بهدفين دون رد.

وأجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عدة تغييرات على تشكيل الفريق في الشوط الثاني و بدأ الزمالك الشوط بتشكيل ضم كلا من عبد الرحمن نفاد وحمزة المثلوثي ومصطفى الزناري ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف "روقا" ومحمد حسام "بيسو" ومصطفى شكري وسيد عبد الله " نيمار " وناصر منسي ومحمود عبد الرازق " شيكابالا".

وكاد شيكابالا أن يحرز الهدف الأول للزمالك من تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى سيراميكا، وكثف الزمالك محاولاته الهجومية لتعديل النتيجة في ظل تراجع المنافس للدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وفي الدقيقة  87 أحرز جون  ايبوكا الهدف الثالث لسيراميكا كليوباترا من متابعة تسديدة  ارتدت من حارس مرمى الزمالك، وحاول الأبيض تقليص الفارق في الدقائق المتبقية لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز سيراميكا بثلاثية دون رد.

سيراميكا كليوباترا الاتحاد السكندري الزمالك بطولة الدوري المصري الاتحاد سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

“دانيال” يضرب ولا يبالي| صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة عن طقس مصر.. احذروا من القادم

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

وديا.. الأهلي يهزم طلائع الجيش قبل السفر للسعودية غدا

ترشيحاتنا

تصعيد خطير.. أمريكا تستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى محملة بقنابل عنقودية

باحث مغربي لـ صدى البلد: الزلزال ضرب مناطق جبلية نائية.. وعمليات الإنقاذ مستمرة

جسر جوي وفرق إنقاذ..رئيس البرلمان الليبي يكشف عن دور مصر في مواجهة تداعيات"دانيال"

بعد عاصفة دانيال .. سبب تحول لون مياه بحر بورسعيد إلى الأخضر

وزير العدل: الدولة لا تتبع أي شخص.. وأعداء الوطن يشككون في إنجازاتها.. فيديو

هتشوف مين صاحب نية هالكة.. رسالة نارية من محمود كهربا تثير التكهنات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب غمزة.. ولى عهد بريطانيا يثير جدلا أثناء بودكاست مع كيت ميدلتون

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

في ذكرى رأس السنة المصرية..معاني ستذهلك للشهور القبطية الـ 12

تقنيات الاسترخاء.. اعرف طرق علاج ضيق التنفس

فيديو

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ