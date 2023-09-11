المهن التمثيلية تشكر الشركة المتحدة على رعايتها لاجتماع المنتجين والنقابات

وجه الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على رعايتها لاجتماع اتحاد المنتجين والنقابات، مؤكدًا أن المؤشرات التي خرجنا بها من اجتماع اليوم إيجابية جدا.

وقال زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج" من مصر" الذي يبث على قناة "cbc"، إن ملف الدراما المصرية وتلك المهنة على مائدة الحوار، والمبدع المصري بكل أشكاله له الأولوية والاهتمام.

مصر في الدراما عمرها 60 عاما

وتابع: نحن في مرحلة نضع من خلالها دستور جديد ومعايير جديدة لهذه المهنة، والهدف هو الوصول بمهنتنا إلى أعظم مكانة والحفاظ على الريادة المصرية، موضحًا ان مصر في الدراما عمرها 60 عاما ، وهذا يحملنا مسئولية.

وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن هناك اجتماع اخر الأسبوع المقبل، وستكون هناك سلسلة مع الاجتماعات مع كافة صناع الدراما للوصول إلى الأمثل بما يحقق الحفاظ على الريادة المصرية.